İranlı Şehit General Kasım Süleymani Anılacak: Ana Slogan Kudüs Şehidi Olacak
İran, eski Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit Kasım Sülaymani’yi ölümünün 4’üncü yılında anmaya hazırlanıyor. 3 Ocak ve öncesinde “Kudüs Şehidi” ana sloganıyla ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinlikler yapılacak.
Programlar, İsrail’e karşı direnen kuvvetler için destek gösterisine dönüştürülecek.
ABD’nin terör saldırısıyla hedef aldığı İranlı Şehit General Kasım Süleymani’nin ölüm yıl dönümü yaklaşırken, anma için hazırlıklar da başladı.
3 Ocak 2020 yılında Irak’ta düzenlenen suikast sonrası şehit olan Süleymani için yapılacak törenlerin ana sloganı “Kudüs Şehidi” olacak. 4 yıl önceki saldırıda Süleymani ile birlikte şehit olan Haşdi Şabi Komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis de anılacak.
Anma programları kapsamında 3 Ocak 2024’teki ölüm yıl dönümü öncesi yürüyüşler, fotoğraf sergileri, konferanslar, çalıştaylar ve mezarı başında ziyaret programları düzenlenecek. 3 Ocak günü ise başkent Tahran’daki İmam Humeyni Musallasında yerli ve yabancı konukların katılımıyla geniş kapsamlı bir anma töreni yapılacak.