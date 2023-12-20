İranlı Şehit General Kasım Süleymani Anılacak: Ana Slogan Kudüs Şehidi Olacak

İran, eski Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit Kasım Sülaymani’yi ölümünün 4’üncü yılında anmaya hazırlanıyor. 3 Ocak ve öncesinde “Kudüs Şehidi” ana sloganıyla ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinlikler yapılacak.

İranlı Şehit General Kasım Süleymani Anılacak: Ana Slogan Kudüs Şehidi Olacak
Editör: Gürkan Demir

Programlar, İsrail’e karşı direnen kuvvetler için destek gösterisine dönüştürülecek.

ABD’nin terör saldırısıyla hedef aldığı İranlı Şehit General Kasım Süleymani’nin ölüm yıl dönümü yaklaşırken, anma için hazırlıklar da başladı.

3 Ocak 2020 yılında Irak’ta düzenlenen suikast sonrası şehit olan Süleymani için yapılacak törenlerin ana sloganı “Kudüs Şehidi” olacak. 4 yıl önceki saldırıda Süleymani ile birlikte şehit olan Haşdi Şabi Komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis de anılacak.

Anma programları kapsamında 3 Ocak 2024’teki ölüm yıl dönümü öncesi yürüyüşler, fotoğraf sergileri, konferanslar, çalıştaylar ve mezarı başında ziyaret programları düzenlenecek. 3 Ocak günü ise başkent Tahran’daki İmam Humeyni Musallasında yerli ve yabancı konukların katılımıyla geniş kapsamlı bir anma töreni yapılacak.

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# iran # Kasım Süleymani Deşteki
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