İranlı siber direniş grubu ABD donanmasına ait kritik verileri ele geçirdi

İran bağlantılı siber direniş grubu Hanzala, Basra Körfezi'nde görevli 400 ABD subayının gizli bilgilerini ele geçirerek siber dünyaya servis etti

Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:

İran merkezli siber direniş grubu Hanzala (Handala), Basra Körfezi'nde konuşlu ABD donanmasına yönelik geniş kapsamlı bir siber operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Operasyon neticesinde, bölgede görev yapan yüksek rütbeli 400 subayın mahrem bilgileri deşifre edildi.

HANZALA’DAN KRİTİK VERİ SIZINTISI

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı tarafından paylaşılan bilgilere göre, Hanzala grubu ABD donanmasına ait kritik veri tabanlarına sızmayı başardı. Söz konusu verilerin Basra Körfezi’ndeki bir ABD üssünden elde edildiği ve halihazırda bölgede aktif görev yürüten personeli kapsadığı bildirildi.

400 SUBAY MARKAJ ALTINDA

Siber saldırının hedefindeki 400 subaya ait kişisel veriler, grup tarafından kamuoyuna ilan edildi. Pentagon’un siber güvenlik birimlerinde hareketliliğe neden olan bu sızıntı, bölgedeki askeri personelin güvenliğine dair yeni bir tartışma başlattı.

"ERKEN ÖLÜMÜ TERCİH ETTİNİZ"

Verileri ele geçirilen subayların şahsi telefonlarına gönderilen tehdit mesajı, operasyonun en dikkat çekici detaylarından biri oldu. Subayların ekranlarına düşen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Gurur ve saldırganlık yolunu seçerek erken ölümü tercih ettiniz."

Hacker grubunun bu eylemi, siber saldırının sadece veri hırsızlığıyla sınırlı kalmadığını, doğrudan saha personeline yönelik psikolojik bir baskı unsuru olarak kullanıldığını ortaya koydu.

