İranlılar Binlerce Yıllık Gelenek İçin Özenle Hazırlanıyor

İ Caddeler, pazarlar, evler, kafeler ve restoranlar şimdiden Yelda Gecesi adı verilen bu özel gece için süslenmeye başlandı.

En lezzetli tatlılar, yemişler ve meyveler yılın en uzun gecesi misafirlere sunulmak üzere hazırlanıyor.



2 bin yılı aşkın geçmişi olan Şeb-i Yelda kutlamaları kapsamında İranlılar özenle kurulacak sofralar için alışverişe çıktı.



Hafız'ın büyüleyici divanından eşsiz beyitleri okunduğu gece için gelenek olarak aile fertleri yaşı en büyük olan kişinin evinde toplanıyor.



İranlılar, “Kışa merhaba” dedikleri bu gecenin mutluluk ve bereket getirdiğine de inanıyor.