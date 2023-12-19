İranlılar Binlerce Yıllık Gelenek İçin Özenle Hazırlanıyor

ran halkı “Kışa merhaba” demek için yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’ı kutlamaya hazırlanıyor. Eğlence dolu bir akşam için İranlıların geri sayımı sürüyor.

İranlılar Binlerce Yıllık Gelenek İçin Özenle Hazırlanıyor

İ Caddeler, pazarlar, evler, kafeler ve restoranlar şimdiden Yelda Gecesi adı verilen bu özel gece için süslenmeye başlandı.
En lezzetli tatlılar, yemişler ve meyveler yılın en uzun gecesi misafirlere sunulmak üzere hazırlanıyor.

2 bin yılı aşkın geçmişi olan Şeb-i Yelda kutlamaları kapsamında İranlılar özenle kurulacak sofralar için alışverişe çıktı.

Hafız'ın büyüleyici divanından eşsiz beyitleri okunduğu gece için gelenek olarak aile fertleri yaşı en büyük olan kişinin evinde toplanıyor.

İranlılar, “Kışa merhaba” dedikleri bu gecenin mutluluk ve bereket getirdiğine de inanıyor.

# iran
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