İranlılar Filistin İçin Buluştu! İran'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Aksa Tufanı operasyonuna İran’dan destek gelmeye devam ediyor. Siyasi ve askeri yetkililerin yanı sıra İranlı halkı da bu desteğini vurguladı. Bu kapsamda Tahran’da alanlara çıkan İranlılar yürüyüş ve miting düzenledi. Bu yürüyüş ve mitingde İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar atıldı.

İran'da Filistin'e Destek Eylemleri

İran’ın birçok şehrinde Filistin halkına destek için yapılan yürüyüşlerin en önemli noktası başkent Tahran oldu. Sabah saatlerinde Firdevsi Meydanı ile Azadi Meydanı olmak üzere iki ayrı koldan başlayan destek yürüyüşü İnkılap Meydanı’nda kadar devam etti. Tahran Üniversitesi’nde kılınan Cuma namazından çıkanların da katılımıyla binlerce İranlı “Kahrolsun İsrail”, “Kahrolsun Amerika” ve “Kahrolsun İngiltere” sloganları attı. Göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları, Filistin’i destekleyen ve İsrail’i kınayan mesajların yazıldığı dövizler taşıdı. Aynı zamanda bazı İranlı vatandaşların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyu’yu karikatürize eden maskeler taktığı görüldü. Başkentteki halk yürüyüşüne İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Ejei, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve üst düzey siyasi ve askeri yetkililer de katıldı.