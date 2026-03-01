IRIB duyurdu: İran Genelkurmay Başkanı ve üst düzey komutanlar şehit edildi

İRİB tarafından yapılan resmi açıklamada, Savunma Konseyi toplantısında bulunan üst düzey komutanların şehit edildiği duyuruldu.

Açıklanan bilgilere göre, dün gerçekleşen olayda şehit edilen komutanlar ve yürüttükleri görevler şu şekilde sıralandı:

Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Abdürrahim Musavi

Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammed Pakpur

DMO Komutanı Danışmanı ve Savunma Konseyi Sekreteri Deniz Albay Ali Şemhani

Savunma ve Silahlı Kuvvetler Destek Bakanı Korgeneral Aziz Nasirzade