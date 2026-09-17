İrlanda bir yıl daha sahne almayacak! Eurovision'da İsrail boykotu sürüyor

İsrail'in yarışmacılar arasında bulunması nedeniyle 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayan İrlanda, aynı gerekçeyle 2027'de de yarışmada yer almayacağını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İrlanda bir yıl daha sahne almayacak! Eurovision'da İsrail boykotu sürüyor
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İrlanda kamu yayıncısı RTE, İsrail'in katılımcılar arasında yer alması sebebiyle bu yıl boykot ettiği Eurovision Şarkı Yarışması'na gelecek yıl da katılmayacağını duyurdu. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, yarışmaya ilişkin tutumun 2027 için de değişmediği vurgulandı.

KRİZ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

RTE'nin açıklamasında, Gazze'deki can kayıplarının dehşet verici boyutlara ulaştığı ve çok sayıda sivilin hayatının hâlâ risk altında olduğu hatırlatıldı. Kurum bu tabloyu, İrlanda'nın yarışıma katılımının neden haklı gösterilemeyeceğinin gerekçesi olarak sundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "RTE, Gazze'de devam eden ve dehşet verici boyutlara ulaşan can kayıpları ile çok sayıda sivilin hayatını riske atmaya devam eden insani kriz göz önüne alındığında, İrlanda'nın yarışmaya katılımının haklı gösterilemeyeceğini düşünüyor."

RTE, açıklamasında yalnızca insani krizle yetinmedi. Kurum, uluslararası gazetecilerin Gazze'ye erişiminin hâlâ engellenmesinden duyduğu derin endişeyi de ayrıca dile getirdi.

GEÇEN YIL DA BOYKOT EDİLMİŞTİ

İsrail'in Eurovision katılımcıları arasında yer alması üzerine, aralarında İrlanda'nın da bulunduğu bir grup ülke o dönem yarışmaya katılmama kararı almıştı. RTE'nin bugünkü açıklaması, bu tutumun 2027 için de sürdürüleceğini teyit etmiş oldu.

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