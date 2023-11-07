İşbirlikçiliğin Sonu! Zelenski ABD'den Para Dilendi
ABD'den para dilenen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bir TV programında, 'Eğer maddi destek veremiyorsanız tamam, lütfen bize kredi verin. Biz de size savaştan sonra parayı geri verelim.' dedi.
Ukrayna'yı Doğu'ya doğru genişleyebilmek, Karadeniz'i çatışma bölgesi haline getirebilmek için kullanan ABD, Ukrayna'yı yarı yolda bırakıyor. Batı'nın 'müttefiklik' anlayışı bir kez daha ortaya çıkarken, Ukrayna toprakları NATO silahları için poligon haline geldi.
ABD İşbirlikçiliğinin Sonu: Dilencilik
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ABD'den para dilendiği açıklamaları ise emperyalizm tarafından kullanılan bir siyasetçinin düştüğü aciz durumu gözler önüne serdi. Bir TV kanalında konuşan Zelenski, ABD'den deyim yerindeyse para dilendi:
- Eğer maddi destek veremiyorsanız tamam, lütfen bize kredi verin. Biz de size savaştan sonra parayı geri verelim.
Ukraynalı Muhalif Siyasetçi Uyarmıştı
Ukraynalı muhalif siyasetçi Viktor Medvedçuk, ülkesindeki siyasi durumla ilgili, "Ukrayna'nın bir devlet olarak ölümü artık durdurulamaz" ifadelerini kullandı. Medvedçuk, ülkesinin NATO silahları için bir poligona dönüştüğünü ve bunun ABD'yle işbirliği yapan siyasetçiler eliyle gerçekleştiğini kaydetti:
- Ukrayna’nın siyasi seçkinlerinin büyük bir kısmı, her şeyden önce kendi halkına ihanet etti. Onu soydu, haklarını ve özgürlüklerini elinden aldı, düşünmesini ve analiz etmesini engelledi, küstahça aldattı. Şimdi ülkeyi NATO silahları için bir poligona dönüştürerek, bu insanları öldürüyor ve bundan milyarlarca dolar kazanıyor. Ukrayna'nın bir devlet olarak ölümü artık durdurulamaz. Aslında o (devlet) artık yok. Böyle bir yönetim ve siyasi gelenekle bir ülkenin uzun süre var olması mümkün değil. Kırgınlık, aptallık, fanatizm ve zulüm üzerine bir ülke kuramazsınız. Oysa Ukraynalı seçkinler halka başka bir şey öneremiyor.