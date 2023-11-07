Ukrayna'yı Doğu'ya doğru genişleyebilmek, Karadeniz'i çatışma bölgesi haline getirebilmek için kullanan ABD, Ukrayna'yı yarı yolda bırakıyor. Batı'nın 'müttefiklik' anlayışı bir kez daha ortaya çıkarken, Ukrayna toprakları NATO silahları için poligon haline geldi.

ABD İşbirlikçiliğinin Sonu: Dilencilik

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ABD'den para dilendiği açıklamaları ise emperyalizm tarafından kullanılan bir siyasetçinin düştüğü aciz durumu gözler önüne serdi. Bir TV kanalında konuşan Zelenski, ABD'den deyim yerindeyse para dilendi:

- Eğer maddi destek veremiyorsanız tamam, lütfen bize kredi verin. Biz de size savaştan sonra parayı geri verelim.

Ukraynalı Muhalif Siyasetçi Uyarmıştı

Ukraynalı muhalif siyasetçi Viktor Medvedçuk, ülkesindeki siyasi durumla ilgili, "Ukrayna'nın bir devlet olarak ölümü artık durdurulamaz" ifadelerini kullandı. Medvedçuk, ülkesinin NATO silahları için bir poligona dönüştüğünü ve bunun ABD'yle işbirliği yapan siyasetçiler eliyle gerçekleştiğini kaydetti: