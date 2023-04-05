İşgalci İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'ya baskın: 450 Filistinli gözaltına alındı

Filistin Esir İşleri Heyetinin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, baskında gözaltına alınanların sayısının 400'ü geçtiği aktarıldı.

Açıklamada, İşgalci İsrail polisinin gözaltına aldığı Filistinlileri, "Mescid-i Aksa'dan ve Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden bir hafta süreyle uzak durmak" şartıyla serbest bırakmaya başladığı bildirildi.

Gözaltına alınanlara ilişkin yayınlanan videoda, İsrail polisinin gözaltına alınanları numaralandırdığı ve elleri kelepçeli bazı kişileri, başlarını eğmeye zorlamak için darp ettiği görülüyor.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de baskın sırasında 450 Filistinlinin gözaltına aldığı ve bunlardan 40'ının gözaltı süresinin uzatılabileceği kaydedildi.

İşgalci İsrail polisi daha önce Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında 350'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığını açıklamıştı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise sağlık ekiplerinin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 25 Filistinliyi ayakta tedavi ettiği, iki kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.