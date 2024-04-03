İşgalci İsrail yaptığı insanlık suçunu kabul etti, özür diledi!

İsrail Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı çalışanlarını katlettiği yardım kuruluşu WCK'dan özür diledi!

İşgalci İsrail yaptığı insanlık suçunu kabul etti, özür diledi!
Editör: Metehan Gül
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridinde bulunan Deyr el-Belah bölgesine havadan düzenlenen saldırı sonucu yardım kuruluşu WCK'dan özür diledi.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Isaac Herzog'un WCK'nın Kurucusu Şef Jose Andres'i telefonla aradığı belirtildi.

İşgalci İsrail yaptığı insanlık suçunu kabul etti, özür diledi! - Resim : 1

Genelkurmay Başkanı Halevi ise "büyük bir hata" olarak nitelediği saldırıyla ilişkin yayımladığı görüntülü mesajla WCK'dan özür diledi. Halevi,"Çok açık olmak istiyorum; hava saldırısı WCK yardım çalışanlarına zarar verme niyetiyle gerçekleştirilmedi. Bu, geceleri çok karmaşık koşullardaki bir savaş sırasında yanlış tanımlamanın ardından gelen bir hataydı. Böyle bir şeyin olmaması gerekirdi."

İşgalci İsrail yaptığı insanlık suçunu kabul etti, özür diledi! - Resim : 2

İsrail 1 Nisan'da Gazze Şeridinde bulunan Deyr el-Belah bölgesinde saldırı düzenlemişti. Düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu olan WCK'nin çalışanlarını öldürmüştü. WCK'dan yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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