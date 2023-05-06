İşgalci İsrail yine Filistin'e saldırdı! Hayatını kaybedenler var

Baskınlar, saldırılar sürüyor. İsrail güçleri, Filistinli gençleri hedef alıyor.



İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Tulkerem kentinde düzenlediği baskın sırasında iki Filistinliyi öldürdü.



Filistin Sağlık Bakanlığı saldııya ilişkin açıklama yaptı. Öldürülen gençlerin 22 yaşında olduğu tespit edildi.

Samir Şafii ve Hamza Haryus’un cenazelerinin Dr. Sabit Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.



İsrail Ordusu ise iki genci öldürdüklerini kabul etti. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Şafii ve Haryus’un evlerine yapılan baskında öldürüldüğü, yanlarında bulunan iki kişinin de sorgulanmak üzere gözaltına alındığı kaydedildi.



İsrail askerleri, baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermi ile müdahale ederken, bölgede can kayıpları artıyor.



Filistin'de yılın başından bu yana 20'si çocuk ikisi kadın olmak üzere 110 Filistinli, İsrail Ordusu tarafından öldürüldü.