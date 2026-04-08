İşgalci İsrail'in Lübnan saldırılarında bugün 112 masum katledildi

İşgalci İsrail rejiminin Lübnan genelinde gerçekleştirdiği terör saldırılarında katliamın boyutu derinleşiyor. Hiçbir uyarı yapılmadan sivil yerleşim yerlerini hedef alan eş zamanlı hava saldırılarında can kaybı 112’ye ulaşırken, Siyonist saldırganlığın yarattığı yıkım bölgeyi kan gölüne çevirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, işgalci güçlerin bugün gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının akşam saatlerindeki güncellemeyle 112’ye yükseldiğini, yaralı sayısının ise 837’ye ulaştığını duyurdu. Sahadan gelen veriler, saldırıların doğrudan sivilleri katletmek amacıyla planlandığını bir kez daha tescilledi.

UYARI YAPILMADAN GELEN KATLİAM: 100’DEN FAZLA HAVA SALDIRISI

İşgal ordusu, öğle saatlerinde uluslararası hukuku ve insanlık onurunu bir kez daha ayaklar altına alarak geniş kapsamlı bir saldırı başlattı:

Hain Baskın: Başkent Beyrut’un yanı sıra ülkenin güney ve doğu kesimlerine, sivil halka hiçbir ön uyarı yapılmadan yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlendi.

Beyrut Hedefte: Akşam saatlerinde Beyrut’un "Tel Hayyat" bölgesi doğrudan Siyonist uçaklarının hedefi oldu; enkaz altından çıkarılan cansız bedenler katliamın boyutunu ortaya koydu.

Barbarlıkta Yeni Safha: Bugünkü saldırılar, işgal rejiminin 2 Mart’tan bu yana gerçekleştirdiği en kanlı ve en şiddetli saldırı dalgası olarak kayıtlara geçti.

SİVİL ALTYAPI VE SOYKIRIM GİRİŞİMİ

Siyonist rejimin uyarı mekanizmalarını devre dışı bırakarak düzenlediği bu saldırılar, bölgedeki insani krizin kontrolden çıkmasına neden oldu. 837 yaralının birçoğunun durumunun ağır olduğu bildirilirken, Lübnan’daki sağlık sisteminin bu sistematik vahşet karşısında zorlandığı vurgulanıyor.

MAZLUM LÜBNAN HALKI KATLİAM ŞEBEKESİNE DİRENİYOR

Lübnan makamları, işgalci gücün hukuk tanımaz saldırganlığına karşı dünyayı sessizliğini bozmaya çağırırken; sahadaki yıkım, Siyonist rejimin bölgedeki yayılmacı ve soykırımcı politikasının son halkasını oluşturuyor. Ankara ve bölge başkentleri, Tel Aviv'in bu dizginsiz şiddetinin bedelini ağır ödeyeceği uyarısını yineliyor.