İşgalci İsrailliler Nablus’ta Filistinlilere ait 150’den fazla zeytin ağacını söktü

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın verilerine göre, işgalci İsrailliler Nablus’a bağlı el-Leben beldesinde Filistinli çiftçilerin bahçelerine saldırı düzenledi. Bölgedeki zeytinlikleri tahrip eden saldırganların, sadece bu beldede 150’den fazla ağacı sökerek büyük bir maddi ve manevi zarara yol açtığı bildirildi.

İşgalci grupların Nablus genelindeki saldırılarının son 3 günde ivme kazandığı kaydedilirken, bu süreçte sökülen zeytin ve badem ağacı sayısının 500’ü aştığı ifade edildi. Filistinli toprak sahipleri, yerleşimci şiddetinin bölgedeki tarımsal varlığı tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediğini vurguluyor.

SİVİLLERE YÖNELİK FİZİKSEL SALDIRILAR

Soykırımcı birimlerinin şiddet eylemleri sadece mülkiyetle sınırlı kalmadı. Nablus’un güneyindeki Arak Burin beldesinde İsrail askerleri, 36 yaşındaki bir Filistinliyi hedef alarak darp etti. Saldırı sonucu yaralanan Filistinlinin tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Batı Şeria genelinde Siyonist İsrail ordusu ve silahlı yerleşimcilerin eş güdümlü hareket ederek sivil halk üzerindeki baskıyı artırdığı gözlemleniyor.