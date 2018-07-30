IŞİD'in geçen hafta Suriye'nin Süveyda kentine yaptığı saldırıların ardından onlarca kadın ve çocuğu kaçırdığı ortaya çıktı. Kaçırılan kadınlardan 4'ünün IŞİD'in elinden kurtulduğu, 2'sinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in Süveyda'da 20 Dürzi kadın ve 16 çocuğu kaçırdığını açıkladı. Gözlemevi Başkanı Rami Abdel Rahman, IŞİD'in esir aldığı kadınlardan 4'ünün kaçmayı başardığını, 2'sinin ise hayatını kaybettiğini söyledi.Rahman, 17 erkeğin akıbetinin ise henüz bilinmediğini, kaçırılma ihtimallerinin olduğunu belirtti.Amerika ve İsrail'in büyük yenilgi yaşadığı Suriye'nin güney cephesindeki Süveyda kentine geçen hafta onlarca IŞİDli intihar bombacısı ve silahlı militan eş zamanlı olarak saldırmıştı.700den fazla kişinin yaralandığı kanlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 250'yi geçerken IŞİD'in onlarca kadın ve çocuğu da kaçırdığı ortaya çıktı.Bölgedeki intihar saldırılarını üstlenen IŞİD'den henüz kaçırmalara ilişkin bir açıklama gelmedi.