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IŞİD'e bağlı 'en tehlikeli teröristlerden biri' yakalandı

Tunus'un batısındaki Kassarin vilayetinin dağlık bölgesi Es-Selum'da, terör örgütü IŞİD'e bağlı Cund el-Hilafe'ye mensup "en tehlikeli teröristlerden biri" yaralı olarak ele geçirildi.

IŞİD'e bağlı 'en tehlikeli teröristlerden biri' yakalandı

Tunus'un batısındaki Kassarin vilayetinin dağlık bölgesinde, terör örgütü IŞİD'e bağlı Cund el-Hilafe'ye mensup "en tehlikeli teröristlerden biri"nin yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.

Savunma Bakanlığının Tunus resmi haber ajansı TAP'ta yer alan açıklamasına göre, Kassarin vilayetine bağlı Es-Selum Dağı'nda pusu kuran askeri güçler, Burhan el-Bulabi (26) isimli teröristi ayağından vurdu.

"Megile Emiri" olarak tanınıyor

Yaralı olarak ele geçirilen Bulabi, Sidi Bu Zeyd ve Kassarin vilayetleri arasında kalan El-Megile Dağına nisbeten "Megile Emiri" olarak tanınıyor.

Bulabi'nin terör örgütü IŞİD'e bağlı Cund el-Hilafe'ye mensup "en tehlikeli teröristlerden biri" olduğu ifade ediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ışid #Tunus #Es-Selum #Megile Emiri
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