Suriye ordusu, IŞİD’in Mayadin ve Deyr ez Zor çatışmalarında kullandığı yeni askeri ekipmanların bulunduğu depoları, ortaya çıkardı. Kentte büyük bir kısmı Batı menşeili olan çok sayıda uydu iletişim aracına rastlandı

Suriye ordusu ve müttefiklerinin Deyrezzor'u IŞİD'ten temizleme operasyonu sürüyor.



Son olarak IŞİD'in "son başkenti" olarak bilinen El Meyadin'i ele geçiren ordu, burada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirmişti.



Ancak IŞİD'in Meyadin'deki askeri yığınağının silahlardan ibaret olmadığı ortaya çıktı.



Ordu, kentte IŞİD'e ait bir "uydu yayıncılığı" merkezini tespit etti.



Bu merkezden, Ortadoğu'daki IŞİD militanlarına mesaj gönderildiği belirlendi.



Depolarda binlerce gece görüş ve termal görüntüleme cihazıyla IŞİD'in askeri amaçlarla kullandığı yüzlerce drone bulundu. IŞİD, bu dronları üzerlerine silah takarak Suriye ordusuna karşı kullanıyordu.



ulusal.com.tr