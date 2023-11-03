İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'e Tepki!

İslam İşbirliği Teşkilatı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmında ambulansları hedef alarak barbarca bir suç işlediği vurgulanan açıklamada, söz konusu saldırı sonucu çoğu sağlık çalışanı kadın ve hastalar olmak üzere onlarca masum sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Uluslararası hukuka göre, bu saldırının "cezasız kalmaması gereken hem savaş suçu hem insanlık dışı bir suç" olduğu kaydedilen açıklamada, elektrik kesintisinin yanı sıra ilaç ve tıbbi malzemelerin tükenmesine ek olarak doğrudan yapılan saldırılarla sağlık hizmetinin tümüyle çökebileceği uyarısında bulunuldu.

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde hizmetin çökmesi durumunda da insani bir felaketin yaşanabileceğine işaret edilen açıklamada, uluslararası toplumdan ateşkesin derhal sağlanması için müdahale etmesi istendi.