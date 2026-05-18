İslam merkezinde silahlı saldırı paniği! Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde korku dolu anlar yaşandı. Kentin Clairemont bölgesinde yer alan ve aynı zamanda bölgedeki en büyük cami olarak ibadete açık olan San Diego İslam Merkezi, silahlı bir saldırganın hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın duyulmasının ardından San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria bir durum değerlendirmesi paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gloria, merkezde aktif bir silahlı saldırgan olduğuna dair ihbar aldıklarını doğruladı. Güvenlik güçlerinden operasyonun gidişatına dair anlık ve sürekli bilgi aldığını belirten Gloria, tüm acil durum ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini ifade etti.

San Diego Polis Departmanı'nın başlattığı geniş çaplı operasyon kısa sürede sonuç verdi. Ekiplerin bölgeye intikal ettiğini duyuran ilk açıklamadan yaklaşık bir saat sonra, yetkililer olay yerindeki tehdidin başarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

BÖLGEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Bölgedeki yerel kaynakların aktardığı detaylara göre, operasyon sırasında emniyet güçleri geniş bir çember oluşturdu. İslam Merkezi'nin etrafının yanı sıra, merkeze yakın konumda bulunan bir otoyol köprüsü üzerinde de çok sayıda polis aracının konuşlandığı kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.