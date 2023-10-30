İslami Cihad Hareketi Açıkladı! Gazze'ye Giren İsrail Askerleri Pusuya Düşürüldü

İsrail askerleri Gazze'ye karadan harekatları başladı. Gazze'ye giren İsrail askerleri Filistinli direniş grupları tarafından şiddetli direnişle karşılaştı. Kudüs Seriyyelerinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Ez-Zeytun Mahallesi'nin doğusuna giren İsrail askerlerinden bir grubu pusuya düşürdükleri belirtildi.

İsrail askerlerinden yaralananların olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmaların yaşandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Son Durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı. İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi. İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 4 İsrail askeri öldü.​​​​​​​