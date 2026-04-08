İslami Propaganda Koordinasyon Konseyi'nden ateşkes sonrası bildiri: "Psikolojik savaşa dikkat"

İslami Propaganda Koordinasyon Konseyi, yaşanan ateşkes sürecinde toplumda ayrılıktan kaçınılması gerektiğine dair yazılı bir bildiri yayımladı.

Yayımlanan metinde, Devrim Lideri ve Yüksek Milli Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararlara yönelik tam destek vurgulandı. Liderliğe itaat etmenin ve sistemin kararlarını desteklemenin hem ulusal hem de dini bir görev olarak değerlendirildiği açıklamada, vatandaşların geceleri sahadaki varlığını sürdürmesi gerektiği ifade edildi.

KAMUOYUNA VE MEDYAYA "PSİKOLOJİK SAVAŞ" UYARISI

Konsey; halk, seçkinler, din adamları, vaizler, medya mensupları ve kültür aktivistlerine seslenerek ateşkes ve sonrasında yürütülecek diplomatik süreçlere ilişkin taleplerde bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm asil halktan, seçkinlerden, din adamlarından, vaizlerden, medyadan ve kültür aktivistlerinden şunları talep ediyoruz:

Saha ve diplomasinin karmaşıklığını derinlemesine kavrayarak, Yüksek Milli Güvenlik Konseyi'nin kararlarına tam güvenlerini ifade etmeleri ve bu güveni kamuoyu ve medya alanına yansıtmaları

Sistemin yüksek tedbirlerine ilişkin her türlü ayrılıkçı yorumdan, şüphe ve umutsuzluk aşılamaktan ve düşmanın medya alanına pas atmaktan şiddetle kaçınmaları ve düşmanın bu aşamada askeri savaşı psikolojik savaşla değiştirdiğini bilmeleri

Nüfuz operasyonlarına, söylenti yaymaya ve gerçekleri çarpıtmaya karşı sürekli uyanıklıklarını ve daimi tetikte olmalarını sürdürmeleri ve aktif bilinçlendirme ile toplumun savunma kalkanını bu saldırıya karşı güçlendirmeleri. Aldatıcı düşman, hilekarlıktan vazgeçmemiştir ve uyanık olmalıyız.

Liderlik ve sistemin uygun gördüğü her alanda, ister sokaklarda ister savaş meydanında olsun, yolu devam ettirmek için tam hazırlıklarını korumaları ve bu hazırlığı sisteme stratejik bir dayanak olarak sunmaları

Toplumda ulusal onur ve zaferden kaynaklanan gurur duygusunu güçlendirmeleri, savaşın çoğul zaferlerini açıklamaları ve düşmanın şüphe ve umutsuzluk silahıyla bu büyük ulusal sermayeyi tüketmesine izin vermemeleri

Düşmanı en zor tarihi imtihanda çaresizliğe ve yenilgiyi itirafa zorlayan bu büyük millet, müzakere alanında da aynı güç, bütünlük ve liderliğin tedbirine güvenerek zaferi tamamlayacaktır

Ellerimiz tetikte, gözlerimiz yolda ve liderliğe olan güvenimiz, bu kesin inancın dayanağıdır

Zafer, birliğini koruyan ve uyanıklığını kaybetmeyen milletindir

Yardım ancak Aziz ve Hakim olan Allah'tandır.''