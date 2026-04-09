İsmail Bekayi: "Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesi, Pakistan'ın önerdiği ateşkes anlaşmasının ayrılmaz bir parçası"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail’in Lübnan’a yönelik devam eden saldırılarını kınayarak, "Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesi, Pakistan'ın önerdiği ateşkes anlaşmasının ayrılmaz bir parçası" dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD, İsrail ve İran arasında devam eden ateşkes sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bekayi, İsrail’in Lübnan’a yönelik devam eden saldırılarını kınayarak, "Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesi, Pakistan'ın önerdiği ateşkes anlaşmasının ayrılmaz bir parçası" dedi.

Ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmesinde Bekayi, savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin, ABD’nin tüm cephelerde verdiği taahhütlere bağlı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan Başbakanı, ABD'nin Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı durdurmaya kararlı olduğunu açıkça ifade etmiştir. Bu taahhüde aykırı her türlü eylem veya tutum, ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi anlamına gelmektedir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

iran ateşkes abd israil lübnan
