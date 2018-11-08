Amerika'da yapılan ara seçimlerde Amerikan Başkanı Donald Trump'ın büyük oy kaybı yaşayacağı beklentileri vardı ancak öyle olmadı. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde olmasa da Senato'da üstün gelmesi Trump'un elini rahatlattı. Uzmanlara göre, oy kaybının az olması Trump'ın politikalarının halkta karşılık bulmasının bir sonucu.

Amerika'daki ara seçimin sonuçları tartışılıyor.



Amerikan Başkanı Donald Trump, başta dış politika olmak üzere birçok konuda attığı adımlar nedeniyle ağır eleştiri konusu olmuştu. Kazandığı seçimlerden sonra Rusya ile olan ilişkileri sorgulanmış, iç politikada zor duruma düşmüştü.



Gelişmelerin ara seçimlere yansımasının nasıl olacağı ise merak konusuydu. 6 Kasım'daki seçimlerde Cumhuriyetçiler Senato'da Demokratlar'a yüzde 51'e 44 üstünlük sağladı.



Temsilciler Meclisi ise Senato'daki koltuk dağılımının tam tersi durumda. Demokratlar 223, Cumhuriyetçiler ise 197 sandalye kazandı. Uzmanlara göre, Temsilciler Meclis'inde Demokratların üstün gelmesi Trump'ın daha dikkatli davranmasını gerektirecek.



Ulusal Kanal'a konuşan Genelkurmay İstihbarat eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, seçim sonuçlarını Türk Amerikan ilişkileri açısından da değerlendirdi.

"Türkiye'deki amaçları açık, Türkiye''yi kontrol etmek Türkiye''deki iç politikayı dizayn etmek, kendi görüşleri istikametinde Suriye'nin kuzeyinde kürt özerk bölgesi kurmak. 06.30 Bunlara baktığımız da TR politikasının değişeceğini sanmıyorum .Ufak tefek yumuşamalar olabilir onlar taktiksel ama strateji değişmez…"





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