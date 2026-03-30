İspanya, ABD savaş uçaklarına hava sahasını kapattı

İspanya, İran Savaşı'na karşı sert tutumunda bir adım daha attı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
İspanya, ABD savaş uçaklarına hava sahasını kapattı
Yayınlanma:

Madrid, bölgedeki savaşa lojistik destek sağlayan veya operasyonel görev icra eden ABD uçaklarının İspanyol hava sahasını kullanmasını yasakladı.

Bu karar doğrultusunda, ABD askeri uçakları Batı Asya’ya gidiş veya dönüş rotalarında İspanya’yı baypas ederek daha maliyetli ve uzun alternatif rotalara yönelmek zorunda kalacak.

SANCHEZ: "PERVASIZ VE YASA DIŞI"

İspanya Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo bir radyoya verdiği demeçte, bu kararın tek taraflı olarak ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde başlatılan bir savaşa katılmama veya katkıda bulunmama yönündeki hükümet kararının bir parçası olduğunu söyledi.

KISITLAMALAR GENİŞLETİLDİ

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İran'a yönelik saldırılarda yer alan ABD askeri uçaklarının hava sahasını kullanmasını yasaklayarak, daha önce ortak işletilen üslere erişim konusunda getirilen kısıtlamaların da genişletildiğini açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "pervasız ve yasa dışı" olarak nitelendirerek, sürece yönelik en sert eleştirileri getiren liderlerden biri olmuştu.

İspanya abd hava sahası
İspanya, ABD savaş uçaklarına hava sahasını kapattı
