İspanya, ateşkes sonrası İran'daki büyükelçiliğini yeniden açıyor

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırılarla patlak veren savaş durumu, taraflar arasında dün ilan edilen ateşkes ile sona erdi. Bölgede silahların susmasının ardından ilk diplomatik adımlardan biri İspanya'dan geldi. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, savaş nedeniyle faaliyetleri durdurulan Tahran'daki büyükelçiliğin yeniden faaliyete geçeceğini açıkladı.

DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLER YENİDEN FAALİYETE GEÇİYOR

Savaşın başlamasıyla birlikte güvenlik gerekçesiyle İran'daki diplomatik personelini geri çeken ülkeler, dünkü ateşkes kararının ardından temsilciliklerini yeniden faaliyete geçirmek üzere hazırlıklara başladı. Yaşanan bu gelişmeler ışığında İspanya, diplomatik misyonunu tekrar görevlendiren ülkeler arasında yer aldı. İspanya Dışişleri Bakanı Albares, ülkesinin bu yeni dönemde barış çabalarında rol oynayacağını belirtti.

BAKAN ALBARES'TEN BARIŞ MESAJI

Sürece ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Albares, İspanya'nın atacağı diplomatik adımları netleştirdi. Albares, büyükelçiliğin açılış sürecine ve barışa verecekleri desteğe ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Tahran'daki büyükelçimize görevine geri dönmesi ve büyükelçiliğimizi yeniden açması talimatını verdim. Ayrıca mümkün olan her yönden, İran'ın başkentinden de dahil olmak üzere, bu barış çabasına katılacağız"