İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, bağımsızlık ilan edip etmediğini açıklamayı reddeden Katalonya özerk yönetiminin kontrolünü Madrid'e verecek adımları yarın açıklayacaklarını duyurdu.

Rajoy, Katalonya'nın 1 Ekim'de bağımsızlık referandumunu yapmasının ardından taraflar arasında süregiden krize ilişkin son açıklamasını Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptı.



'KRİTİK NOKTAYA ULAŞTIK'



AB liderleri zirvesinin ardından basın toplantısı yapan Rajoy, hükümetinin Katalonya'ya yönelik alacağı önlemlerin uygulanması konusunda diğer partilerle anlaştığını belirterek, "Kritik noktaya ulaştık" ifadelerini kullandı.



Rajoy "Katalonya'da hukukun egemenliği yok edildi" diye konuştu.



Rajoy'un Katalonya'ya uygulayacağı önlemlere muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile merkez sağ Ciudadanos (Yurttaşlar) partisi destek veriyor.



Rajoy yarın kabinesini de olağanüstü toplantıya çağırmıştı.



Toplantıda yürürlüğe girmesi için onaylanması beklenen ve 1978'den beri hiç kullanılmayan Anayasa'nın 155. maddesi, Madrid'e özerk bölgelerin yönetimini eline alma hakkı tanıyor.



Alınması beklenen önlemler arasında Katalonya'da ayrılıkçıların kontrolündeki yerel parlamentonun feshedilip bölgesel seçimlere gidilmesi çağrısının yapılması da bulunuyor.



Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont Madrid'in böyle bir girişimde bulunması halinde tek taraflı bağımsızlık ilanını duyuracaklarını söylemişti./Sputnik