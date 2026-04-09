İspanya Başbakanı Sanchez: AB, İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almalı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına tepki göstererek ateşkesin genişletilmesi çağrısında bulundu.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İspanya Başbakanı Sanchez: AB, İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almalı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklama ile İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını kınadı.

Sanchez, "Netanyahu, Lübnan’a saldırıların başlamasından bu yana en şiddetli saldırıyı bugün gerçekleştirdi. Kendisinin insan hayatına ve uluslararası hukuka saygısızlığı tahammül edilemez boyutlarda. Açık konuşmanın zamanı geldi. Lübnan, ateşkese dahil edilmeli. Uluslararası toplum, uluslararası hukukun bu yeni ihlalini kınamalı. Avrupa Birliği (AB), İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya almalı. Suç teşkil eden bu eylemler cezasız kalmamalı" ifadelerini kullandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede savaşın başlangıcından bu yana ise 130’u çocuk olmak üzere bin 500’den fazla kişi hayatını kaybetti. Savaş nedeniyle ülke nüfusunun yaklaşık beşte birine tekabül eden, 1,2 milyondan fazla kişi de yerlerinden edildi.

İsrail, Al Jazeera Muhabiri Muhammed Samir Vişah'ı katlettiİsrail, Al Jazeera Muhabiri Muhammed Samir Vişah'ı katlettiGündem
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
"ABD, ateşkesin 3 maddesini ihlal etti"
İşgalci İsrail'in Lübnan saldırılarında bugün 112 masum katledildi
İsrailli analistler yenilgiyi kabul etti: "Tek kazanan İran"
İsrail Lübnan'a saldırdı, Hürmüz Boğazı'nda geçişler durduruldu
Suça sürüklenen çocuk kavramı en baştan değişiyor
"Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz''
Adreslerden cephanelik ve kilolarca uyuşturucu çıktı!
Mahalle mahalle risk haritası çıkarılıyor
Dev şebeke eş zamanlı baskınlarla çökertildi!
Yeraltı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir? Yeraltı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir?
Eşref Rüya 41. bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde neler olacak? Eşref Rüya 41. bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde neler olacak?
İspanya Başbakanı Sanchez: AB, İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almalı İspanya Başbakanı Sanchez: AB, İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almalı
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorinde büyük indirim geliyor Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorinde büyük indirim geliyor