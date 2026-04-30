İspanya Başbakanı Sanchez: AB, İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya almalı

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, İsrail’in uluslararası sularda sivil bir filoya müdahale ederek hukuku ihlal ettiğini belirterek Avrupa Birliği’nin İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını derhal askıya almasını istedi

Toygu Ökçün
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İsrail’in uluslararası sularda sivil bir filoya yönelik müdahalesini sert bir dille eleştirerek, bu eylemin uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILDI"

Müdahale sırasında İspanyol vatandaşlarının gözaltına alınmasına dikkat çeken Sánchez, hükümetin bu kişilerin korunması ve desteklenmesi yönünde gerekli tüm adımları attığını ifade etti.

Avrupa Birliği’nin bu süreçte daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurgulayan Başbakan Sánchez, İsrail ile yürürlükte olan ortaklık anlaşmasının vakit kaybetmeden askıya alınması çağrısında bulundu.

ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

Sánchez ayrıca, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun deniz hukukundan doğan yükümlülüklere uygun hareket etmesi gerektiğini belirterek, uluslararası hukuk normlarına uyulması konusundaki vurgusunu yineledi.

