İspanya Başbakanı Sanchez: ''Dünyayı ateşe verenleri bir kova suyla geldikleri için alkışlamayacağız"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ile İran arasında sağlanan 15 günlük geçici ateşkesi değerlendirdi. Ateşkesin olumlu bir adım olduğunu belirten Sanchez, sürece neden olan tarafların tutumunu eleştirerek diplomasinin önemini vurguladı.

Simge Sarıyar
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ile İran arasında 15 gün süreyle geçici ateşkes sağlanmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

''KAYIPLAR VE YIKIM UNUTULAMAZ''

Sanchez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı detaylı paylaşımında ise çatışmaların yarattığı ağır tahribata dikkat çekti. 15 günlük geçici rahatlamanın kalıcı hasarları silemeyeceğini belirten Sanchez, "Ateşkesler her zaman iyi haberdir, özellikle de adil ve kalıcı bir barışa yol açıyorsa. Ancak bu anlık rahatlama, kaosu, yıkımı ve kaybedilen hayatları unutturamaz. İspanya hükümeti, dünyayı ateşe verenleri bir kova suyla geldikleri için alkışlamayacak" ifadelerini kullandı.

Sürecin bundan sonraki aşamasına dair beklentilerini de dile getiren Sanchez, sorunun kalıcı çözümü için izlenmesi gereken yola işaret etti. İspanya Başbakanı, uluslararası toplumun odaklanması gereken noktaları hatırlatarak, şu anda "diplomasi, uluslararası hukuk ve barışa" ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İslami Propaganda Koordinasyon Konseyi'nden ateşkes sonrası bildiri: "Psikolojik savaşa dikkat"İslami Propaganda Koordinasyon Konseyi'nden ateşkes sonrası bildiri: "Psikolojik savaşa dikkat"Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz''Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz''Gündem
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
"Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz''
Adreslerden cephanelik ve kilolarca uyuşturucu çıktı!
Mahalle mahalle risk haritası çıkarılıyor
Dev şebeke eş zamanlı baskınlarla çökertildi!
Televizyonlar da yenilenip tekrar satışa sunulabilecek
ROKETSAN'dan TSK'ya tarihi teslimat
Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden canlanıyor
Vatan Partisi Lideri Perinçek'ten ABD'ye mesaj!
Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında ulaştırmada ortak adım
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorinde büyük indirim geliyor Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorinde büyük indirim geliyor
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?