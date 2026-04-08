İspanya Başbakanı Sanchez: ''Dünyayı ateşe verenleri bir kova suyla geldikleri için alkışlamayacağız"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ile İran arasında 15 gün süreyle geçici ateşkes sağlanmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

''KAYIPLAR VE YIKIM UNUTULAMAZ''

Sanchez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı detaylı paylaşımında ise çatışmaların yarattığı ağır tahribata dikkat çekti. 15 günlük geçici rahatlamanın kalıcı hasarları silemeyeceğini belirten Sanchez, "Ateşkesler her zaman iyi haberdir, özellikle de adil ve kalıcı bir barışa yol açıyorsa. Ancak bu anlık rahatlama, kaosu, yıkımı ve kaybedilen hayatları unutturamaz. İspanya hükümeti, dünyayı ateşe verenleri bir kova suyla geldikleri için alkışlamayacak" ifadelerini kullandı.

Sürecin bundan sonraki aşamasına dair beklentilerini de dile getiren Sanchez, sorunun kalıcı çözümü için izlenmesi gereken yola işaret etti. İspanya Başbakanı, uluslararası toplumun odaklanması gereken noktaları hatırlatarak, şu anda "diplomasi, uluslararası hukuk ve barışa" ihtiyaç olduğunu vurguladı.