İspanya'da Pazar günü erken genel seçim düzenlendi. Başbakan Pedro Sanchez'in partisi Sosyalist İşçi Partisi seçimi birinci sırada tamamladı. Sanchez seçimin ardından yaptığı konuşmada önceliklerini "yolsuzluğa son vermek ve Avrupa Birliği yanlısı bir politika izlemek" şeklinde sıraladı.

Pazar günü İspanya'da erken genel seçimler düzenlendi. Seçimin galibi Sosyalist İşçi Partisi lideri Başbakan Pedro Sanchez oldu.



123 sandalye kazanan Sosyalist İşçi Partisi, hükümet kuracak çoğunluğa sahip olmadığından koalisyon ortağına ihtiyacı var.



Seçimin ardından konuşan halka seslenen Sanchez; "Gelecek kazandı, geçmiş kaybetti" dedi.



Sanchez, tüm İspanyolların hükümeti olacaklarını vurgulayarak, "Sol görüşümüzle tüm siyasi partilere elimizi uzatacağız" dedi.



Sosyalist İşçi Partisi lideri, önceliklerini, "eşitsizlikle mücadele etmek, birlikte yaşamı daha üst seviyelere çıkarmak, yolsuzluğa son vermek ve Avrupa Birliği yanlısı bir politika izlemek" şeklinde sıraladı.



İspanyol ve Avrupa kamuoyu ise Vox Partisi'nin meclise girmesini konuşuyor. İslam ve göçmen karşıtı siyaset yapan parti ilk kez girdiği seçimlerde 24 milletvekili çıkardı.



İspanya'da koalisyon için iki olasılık bulunuyor. İlki Sosyalist İşçi Partisi, Unidas Podemos ve Katalonya Cumhuriyetçi Partisi koalisyonu. İkinci ihtimal ise Sosyalist İşçi Partisi'nin liberal sağdan Vatandaşlar Partisi ile Koalisyon yapması. Ancak bu ikinci seçenek partilerin Katalan ve Avrupa Birliği politikalarındaki farklılık nedeniyle mümkün gözükmüyor.





ulusal.com.tr