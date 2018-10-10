İspanya'nın dünyaca ünlü turistik bölgesi Mallorca sele teslim oldu. Sel sebebiyle 9 kişi yaşamını yitirdi 15 kişi kayboldu. Mayorka'yı ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez adanın felaket bölgesi ilan edileceğini duyurdu.

İspanya'nın en büyük adası Mallorca (Mayorka) tarihinin en şiddetli sellerinden biriyle boğuşuyor. Sel sebeiyle 8 kişi yaşamını yitirdi 15 kişi ise hala kayıp. Hayatını kaybedenler arasında 2 İngiliz vatandaşı bulunuyor.



Gece yarısı başlayan sel baskınında araçlar denize sürüklendi. Özellikle Sant Llorenc semtinde yaşayan birçok Mallorca sakini, su baskınından çatılara tırmanarak kurtulmaya çalıştı.



Balear Adaları yönetimi, Acil Durum Askeri Birimi'nin Valensiya kentinden 90 asker göndereceğini açıkladı. Bölgedeki oteller ve spor merkezleri de selden etkilenen kişiler için kapılarını açtığını duyurdu.



İspanyol başbakanı Pedro Sánchez, acil servislere destek vermek için adaya uçtu. Sanchez, Sant Lloreç'in felaket bölgesi ilan edileceğini duyurdu. Selden etkilenen tüm vatandaşlara dayanışma ve destek mesajı verdi, ölenlerin ailelerine taziyelerini iletti.



İspanya Meteoroloji ajansı şiddeti azalsa da yağmurun süreceği uyarısında bulundu.



ulusal.com.tr