İspanya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e sert tepki: "AB'ye girmesi bile engellenmeli!"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanya devlet televizyonu RTVE'ye gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, Küresel Sumud Filosu üyelerine yönelik gerçekleştirilen insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi sert bir dille kınayan Albares, İsrail'e karşı diplomatik tavırlarının değiştiğini vurguladı. Filo üyelerinin uluslararası sularda tutuklanması ve kötü muameleye maruz kalması nedeniyle İsrail'den derhal resmi bir özür beklediklerini yineleyen Bakan Albares, "İsrail'e bir Norveç veya İzlanda'ya davrandığımız gibi davranamayız." ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu uluslararası krizin ardından İspanya'nın attığı diplomatik adımlara değinen Albares, tepkilerini en üst düzeyde ilettiklerini belirtti. Aktivistlere yönelik muameleyi içeren görüntülere reaksiyon olarak sadece İsrail'in Madrid Maslahatgüzarı Dana Elrich'i bakanlığa çağırmakla kalmadıklarını ifade eden İspanya Dışişleri Bakanı, aynı zamanda İsrail Dışişleri Bakanlığına da resmi bir diplomatik nota gönderdiklerini kaydetti.

''AVRUPA BİRLİĞİ'NE BİLE GİRMESİNE İZİN VERİLMEMESİ GEREKİR"

Bakan Albares, filodaki aktivistlere yönelik aşağılayıcı eylemleri nedeniyle aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i doğrudan hedef alarak sert yaptırım mesajları verdi. İsrail hükümetinin genel tutumunu eleştiren Albares, "Bu görüntüler nefret dolu, insanlık dışı ve canavarca. Ben-Gvir'in Avrupa Birliği'ne bile girmesine izin verilmemesi gerekir. Birkaç İsrail bakanına yaptırım uygulamak yeterli değil. Söz konusu olan tüm hükümetin politikasıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümeti üyelerine karşı uygulanan Avrupa yaptırımlarının son derece haklı olduğunu dile getiren Albares, İsrail hükümetinin eylemlerinin ve açıklamalarının canavarca olduğunu, iki devletli çözümü engellemeye çalıştıklarını ve Filistinli oldukları için Filistinlileri suçlu gösterdiklerini vurguladı.

AKTİVİSTLERİN TÜRKİYE'YE GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Açıklamasının son bölümünde tutuklu aktivistlerin durumuna ve tahliye sürecine ilişkin lojistik bilgileri de paylaşan Albares, İsrail'in aktivistleri bugün serbest bırakacağını aktardı. Bakan Albares, serbest kalacak kişilerin İsrail'in güneyinde yer alan Ramon Havalimanından Türk Hava Yollarına ait uçakla TSİ 17.50'de Türkiye'ye varmalarının öngörüldüğünü kaydetti. Süreci yakından takip ettiklerini belirten İspanyol Bakan, "Onlara olabilecek her şeyden İsrail'i sorumlu tutuyoruz." diye konuştu.