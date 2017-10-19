İspanya'nın Katalonya'ya bağımsızlık ilan edip etmediğini netleştirmesi için tanıdığı süre TSİ 11.00 itibarıyla sona erdi. Katalonya daha önce olduğu gibi yine tanınan süre içerisinde yanıtını Madrid'e iletmedi.

0 0 0 0

İspanya'nın Katalonya'ya bağımsızlık ilan edip etmediğini netleştirmesi için tanıdığı süre TSİ 11.00 itibarıyla sona erdi. Katalonya daha önce olduğu gibi yine tanınan süre içerisinde yanıtını Madrid'e iletmedi.



Katalonya'dan Madrid'in tanıdığı süre içerisinde bağımsızlık ilan edilip edilmediği konusunda bir yanıt gelmedi.



Ancak Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a bir mektup gönderdi.



'MÜZAKERE ÖNERİLMEZSE BAĞIMSIZLIK İLAN EDECEĞİZ'



Puigdemont mektupta İspanya'nın müzakere önermeyip baskı uygulamyı sürdermesi halinde bağımsızlık ilan edeceklerini belirtti./Sputnik