İspanya'da 101 can aldı! Aşırı sıcaklar Türkiye'ye de geliyor mu?
Henüz yaz mevsiminin başında olmamıza rağmen, mayıs ayında yaşananlar moralleri tamamen bozdu. İspanya'dan peş peşe acı haberler gelirken, can kaybı sayısı çoktan üç basamaklı rakamlara ulaştı.
Yetkililer alarm durumuna geçerken, hastaneye yatışlar ve iş kazaları da durdurulamaz bir şekilde fırladı. Peki, herkesi şoke eden bu rekor ölümlerin arkasındaki asıl büyük tehlike ne?
ERKEN GELEN DALGA 101 CAN ALDI
İspanya'da mayıs ayında yaşanan ve erken geldiği belirtilen sıcak hava dalgasının, 101 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.
İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, bu sene aşırı sıcaklıkların sağlık üzerindeki etkilerine karşı önleyici tedbirlerin yer aldığı ulusal planın sunumunda konuştu.
Mayıs ayında hava sıcaklıklarının, ortalama sıcaklıkların 10 ila 15 derece üzerinde seyrettiğini belirten Garcia, 101 kişinin aşırı sıcakların neden olduğu veya tetiklediği sağlık sorunlarından ötürü hayatını kaybettiğini söyledi.
VÜCUT ALIŞAMIYOR
Garcia, "İspanyolları oldukça sıcak bir yazın beklediği" uyarısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Sorun, artık sadece daha sıcak olması değil, sıcak havanın her yıl daha erken gelmesi ve vücutlarımızın buna alışamaması. Fizyolojik adaptasyon ile ilgili riskler konusunda farkındalık eksikliği var."
HASTANELER DOLDU TAŞTI
Sağlık ve İklim Değişikliği Direktörü Hector Tejero da İspanya'da aşırı sıcaklardan kaynaklanan ölümlerin çoğunlukla Bask, Asturias ve Galiçya'daki yaşlı kadınlar arasında görüldüğünü, bunun nedeninin, bu kişilerin sıcağa daha zor uyum sağlamaları olduğuna işaret etti.
Tejero, aşırı sıcakların hastaneye yatışları %10, iş kazalarını %17 artırdığını aktardı.
SON 10 YILIN EN YÜKSEK ÖLÜM ORANI
Verilere göre, mayısta İspanya'da 101 kişinin ölümü, son 10 yılda sıcaklardan kaynaklanan aylık ortalama ölüm sayısının 3,6 katı olarak kayıtlara girdi.
İstatistiklere göre, İspanya'da 2022'de 4 bin 813, 2023'te 3 bin 9, 2024'te 2 bin 12 ve 2025'te 3 bin 832 kişi, aşırı sıcaklık nedeniyle hayatını kaybetti. Aşırı sıcağa bağlı ölümlerde 2015-2025 dönemindeki toplam rakam ise 27 bin 564 olarak duyuruldu.
PEKİ TÜRKİYE'DE DURUM NE?
Avrupa'da yaşanan bu ölümcül tablonun ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, İstanbul ve çoğu ilde hava sıcaklıkları artış gösteriyor.
Ancak şu an için Türkiye genelinde İspanya'dakine benzer ekstrem ve ölümcül bir sıcak hava dalgası uyarısı bulunmuyor.
Yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu bir hava hakimken, belirli bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor.