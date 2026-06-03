İspanya'da 101 can aldı! Aşırı sıcaklar Türkiye'ye de geliyor mu?

Garcia, "İspanyolları oldukça sıcak bir yazın beklediği" uyarısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Sorun, artık sadece daha sıcak olması değil, sıcak havanın her yıl daha erken gelmesi ve vücutlarımızın buna alışamaması. Fizyolojik adaptasyon ile ilgili riskler konusunda farkındalık eksikliği var."