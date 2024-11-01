İspanya'da felakette can kaybı 158'e çıktı! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İspanya'da yaşanan sel felaketinin bilançosu artarak devam ediyor. Ölü sayısının 158'e çıktığı bildirildi. Selden en çok etkilenen Valensiya kenti ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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İspanya'da felakette can kaybı 158'e çıktı! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
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İspanya'da şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel felaketinde bilanço artıyor. Büyük çoğunluğu Valensiya'da olmak üzere ölü sayısı 158'e çıktı.

Selden büyük ölçüde etkilenen Valensiya'nın güneyindeki Paiporta'da arama kurtarma çalışmaları devam etti.

İspanya'da felakette can kaybı 158'e çıktı! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Resim : 1

Yetkililer, halen çok sayıda kayıp olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Bölgedeki vatandaşlara yardım ve gıda paketleri dağıtımı sürdürüldüğün belirten yetkililer, çok sayıda araç ve konutun zarar gördüğünü bildirdi.

İspanya'da felakette can kaybı 158'e çıktı! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Resim : 2

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya bölgesinde "yüzyılın en kötü dönemi" olarak yorumladığı yağışın geçmişte örneği görülmemiş bir şekilde düştüğünü duyurmuş ve "Normalde 1 yılda alınan yağış, sadece 8 saatte düştü." bilgisini vermişti.

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