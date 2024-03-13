İspanya'da İsrail ile teknoloji ticaretinin durdurulmasını istendi

İspanya'da gerek hükümet içinde gerekse muhalefetten hükümete karşı, Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı İsrail karşıtı siyasi girişimler devam ediyor.

Koalisyonun küçük ortağı Sumar, Meclise sunduğu önergede, "Filistin'de yaşanan katliamda kullanılan teknolojilerle bağlantılı tüm ürünlerin İsrail'e satış ve alımının derhal askıya alınmasını" istedi.

Basın toplantısı düzenleyen Sumar milletvekilleri Gala Pin ve Tesh Sidi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yapay zekayı da kullandığını ve bu şekilde saldırılarını iki kat artırdığını ifade ederek, savaşta kullanıldığı tespit edilen teknolojilerin ticaretinin durdurulması gerektiğini savundu.

"İsrail'in Filistin'de uyguladığı algoritmanın çok sayıda bebeği, kadını ve çocuğu gelişigüzel seçtiği ve bu yüzden öldürülen insan sayısının çok fazla olduğunu" aktaran Sidi, "Filistin halkı yapay zekanın test malzemesi olarak kullanılıyor. İspanya Meclisinin yapay zekaya bir savaş silahı olarak odaklanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Teknoloji ticaretinin durdurulmasının hemen uygulanacak bir şey olmadığının farkında olduklarını kaydeden milletvekili Pin de bu yüzden "İspanyol devletinin teknolojik anlamda egemenliği korumasını sağlayacak, Google, Amazon gibi teknolojik altyapı ve tabanlara bağımlı olmayan açık kaynaklı dijital altyapıların kullanılmasını istediklerini" söyledi.

İspanya Meclisi şubat sonunda yapılan oylamada, İsrail'e karşı bazı siyasi, askeri ve ekonomik yaptırımlar içeren önergelere onay vermemiş, sadece insani yardımın artırılmasını kabul etmişti.