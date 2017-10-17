Madrid’deki Torrejon askeri üssünden kalkan bir F-18 savaş uçağı, İspanyol askeri yetkililerin verdiği bilgilere göre, kalkış sırasında düştü ve uçağın pilotu hayatını kaybetti.
İspanya’da bir haftadan kısa bir sürede iki jet kazası gerçekleşti.
Yerel basın organları hava üstünden Madrid şehrinin eteklerine dumanlar yükseldiğini görüntüledi. Kazanın sebebi henüz belirlenemedi.
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Twitter hesabından 26 yaşında hayatını kaybeden pilotun ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.
Madrid’deki Torrejon askeri üssünden kalkan bir F-18 savaş uçağı, İspanyol askeri yetkililerin verdiği bilgilere göre, kalkış sırasında düştü ve uçağın pilotu hayatını kaybetti.
Madrid’deki Torrejon askeri üssünden kalkan bir F-18 savaş uçağı, İspanyol askeri yetkililerin verdiği bilgilere göre, kalkış sırasında düştü ve uçağın pilotu hayatını kaybetti.
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