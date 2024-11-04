İspanya'da sel felaketi büyüyor: Kral Felipe ve Başbakan Sanchez'e saldırı

İspanya'nın Valencia bölgesinde yaşanan sel felaketini ziyaret eden İspanya Kralı Felipe'ye çamurlu saldırı yapıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İspanya'da sel felaketi büyüyor: Kral Felipe ve Başbakan Sanchez'e saldırı
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Ziyaret sırasında Kral Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez, halk tarafından protesto edildi. Paiporta'daki ziyarette bazı kadınlardan “Katiller, katiller” sloganları atılırken, Kral Felipe'ye çığ fırladı. Güvenlik ekipleri, Kral'ı korumak için şemsiyeler açtı. Başbakan Sanchez'in aracı halkın saldırısına uğradı. Bölgedeki, kendi felaketinin önlenebileceği ve müdahalede geç kalındığını belirten tepkilerini dile getirirken, merkezi hükümet, bölgesel uyarmanın bölgesel görev olduğunu ifade etti.

Can Kaybı Artıyor

Selin ardından arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, can kaybı 217'ye yükseldi. Kaybın büyük kısmı Valencia'da gerçekleşirken, Paiporta bölgesinde 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Bu felaketin, 1967 yılında Portekiz'deki selden sonra Avrupa'da tek bir ülkede meydana gelen ve büyük bir felaket olarak kaydedildiği kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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