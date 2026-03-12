İspanya’dan ABD’ye "Üs" Resti: Tehditlerinizden Korkmuyoruz!

İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Díaz, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticari bağları koparma tehdidine karşı İspanya’nın geri adım atmayacağını ilan etti.

İspanya’dan ABD’ye "Üs" Resti: Tehditlerinizden Korkmuyoruz!
Yayınlanma: Güncellenme:

İran krizinde uluslararası hukukun yanında duran Madrid yönetimi, topraklarındaki ABD üslerinin İran’a yönelik operasyonlarda kullanılmasını yasaklayarak Washington’a kapıyı kapatmıştı.

İspanya ile ABD arasındaki ilişkiler, Washington’ın İran’a yönelik askeri hamleleri nedeniyle kopma noktasına geldi. İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Díaz, Politico’ya verdiği röportajda, ülkesinin ABD’nin ticari baskı ve yaptırım tehditlerinden çekinmediğini net bir dille ifade etti.

"KORKMUYORUZ, GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Díaz, Madrid yönetiminin Washington karşısında kararlı bir tutum sergileyeceğini belirterek şu vurguları yaptı:

ABD’nin ticari ilişkileri kesme tehdidi İspanya’yı yıldırmıyor.

Trump’ın yarattığı kriz atmosferine karşı İspanyol toplumunun cesur ve kararlı hareket etmesi gerekiyor.

Madrid yönetimi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarını "uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelendirerek fiili bir adım attı. Bu kapsamda;

İspanya topraklarındaki Rota ve Morón askeri üslerinin İran operasyonlarında kullanılması tamamen yasaklandı.
Bu stratejik karar sonrası Trump’ın savurduğu "ekonomik önlem" tehditlerine rağmen, İspanyol hükümeti ikili iş birliğinin zarar görmeyeceği görüşünü koruyor.

