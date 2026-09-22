İspanya'dan Eurovision'a bir kez daha İsrail protestosu! 2027'de de katılmayabilir

İspanya devlet televizyonu RTVE'nin, İsrail'in katılımı gerekçesiyle art arda ikinci kez Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararı almaya hazırlandığı bildirildi.

RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez, bugün Senato'da yaptığı açıklamada, İspanya'nın 2027'de Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek yarışmaya bir kez daha katılmaması yönünde yönetim kuruluna teklif sunacağını duyurdu.

RTVE BAŞKANINDAN SERT SÖZLER

Lopez, açıklamasında "Hiç kimse, bu insani trajediyi kınamadan Filistin halkının çektiği acılara tanıklık edemez." dedi.

Sözlerini şöyle sürdürdü:"Tavrımız net. Elimiz kolumuz bağlı durmadık. Geçtiğimiz yıl boyunca diğer ülkelerle birlikte Avrupa Yayın Birliği'nde (EBU) reform yapılması çağrısına öncülük ettik. Ayrıca daha sıkı yönetim kuralları, siyasi amaçlı araçsallaştırmaya yönelik yaptırımlar ve festivalin tarafsızlığına dair güvenceler konusunda müzakereler yürüttük."

RTVE Başkanı, İsrail'e karşı girişimlerde tüm hedeflere ulaşılmadığının farkında olduklarını, gerçekleri süsleyip püsleme gibi bir niyetinin olmadığını da belirtti. Lopez, buna rağmen "Her şeye rağmen İsrail'in kamu yayıncısının Eurovision'a katılıma devam edecek olması üzücüdür." ifadesini kullandı.

KARAR ONAYLANIRSA İSPANYA YİNE SAHNEDE OLMAYACAK

Lopez'in yönetim kuruluna sunacağı önerinin kabul edilmesi halinde İspanya, İsrail'in katılımını protesto etmek ve halihazırda yaklaşık üç yıldır süren, büyük bir insani kıyıma sahne olan Gazze'deki çatışmaların tırmanması gerekçesiyle bir kez daha Eurovision'a temsilci göndermeyecek.

Hollanda devlet televizyonu Avrotros, geçtiğimiz ağustos ayında yaptığı açıklamada, "Gazze'deki savaşın ve Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle Eurovision Şarkı Yarışması'nın tarafsız niteliğini yitirdiğine inandığını ve İsrail'in katılması nedeniyle festivale temsilci göndermeyeceğini" duyurmuştu.

İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya, İsrail'in katılımını protesto ederek geçen yıl (2026) düzenlenen yarışmaya da katılmamıştı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da o dönem gerçekleştirilen yarışmayı, Bulgaristan'ın temsilcisi Dara "Bangaranga" adlı şarkısıyla kazanmıştı.

2027'DE SIRA BULGARİSTAN'DA

2027 Eurovision Şarkı Yarışması, 15 Mayıs'ta Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde düzenlenecek.