İspanya’dan İsrail’e Batı Şeria uyarısı! “İlhakı asla kabul etmeyiz”

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Brüksel'de düzenlenen bir konferansta konuştu ve ülkesinin Batı Şeria'nın İsrail tarafından herhangi bir şekilde ilhak edilmesini kabul etmeyeceğini söyledi. Albares, Avrupa Birliği'nin de bölgede yaşanan ihlallere karşı "yüksek ve net" bir tavır sergilemesi gerektiğini belirtti.

Açıklamalar, Avrupa Parlamentosu'ndaki Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) Grubu'nun düzenlediği "Orta Doğu Yol Ayrımında: İlerici Bir Vizyon" başlıklı konferans kapsamında geldi. Albares, bölgede tek taraflı ve şiddet içeren eylemlerin uluslararası düzeni giderek daha fazla zorladığına dikkat çekerek, Orta Doğu'daki gelişmelerin Avrupa'nın güvenliği ve refahıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

"AVRUPA SEYİRCİ KALAMAZ"

İspanyol Bakan, Avrupa'nın da bölgeyle aynı dönüm noktasında bulunduğunu vurguladı: "Avrupa da Orta Doğu ile birlikte aynı yol ayrımında bulunuyor ve bu dönüm noktasında Avrupa pasif kalamaz. Gelecek konusunda yalnızca bir seyirci olamayız çünkü söz konusu olan aynı zamanda bizim geleceğimizdir."

Albares, Avrupa'nın bölgedeki halkların onurunu kendi değerleri ve ilkeleri doğrultusunda gözetmesi gerektiğini de sözlerine ekledi: "Avrupa'nın alacağı kararlar, bölgenin önümüzdeki on yıllardaki gidişatının yeniden şekillenmesine katkıda bulunacaktır."

Orta Doğu'da yıllardır bir çatışma yönetimi anlayışının hâkim olduğunu belirten Bakan, artık gerçek bir çatışma çözümüne geçilmesi gerektiğini savundu. Ona göre savaşlar, çöken ateşkesler, yerinden edilmeler ve sivillerin maruz kaldığı ağır insani koşullar, diplomasinin başarısızlığının somut sonuçları olarak ortaya çıkıyor.

Albares bu noktada şu değerlendirmeyi yaptı: "Avrupa ülkelerinin dış politikası ve AB'nin dış politikası diplomasiyle başlamalıdır. Bunun nedeni diplomasinin kolay olması değil, savaşın hiçbir zaman bir strateji ya da siyasi program olmamasıdır."

''İSPANYA SAHADA YAŞANANLARA GÖZLERİNİ KAPATMIYOR''

Gazze ve Lübnan'da sivillerin yaşadığı acıların uluslararası toplumun güvenilirliğini zedelediğini söyleyen Albares, şöyle devam etti: "Filistin ve Lübnan'da sivillerin katlanılamaz acılar yaşadığını gördüğümüzde bu, uluslararası toplumun, AB'nin ve ortak adalet ve barış değerlerimizin ahlaki tutarlılığını aşındırıyor."

Gazze'ye ulaşan insani yardımın ihtiyaç sahiplerine yeterli ölçüde ulaşamadığına dikkat çeken Bakan, Madrid yönetiminin Filistinlilere yönelik insani desteğini artırdığını aktardı. "İspanya, Gazze ve Batı Şeria'da sahada yaşananlara gözlerini kapatmıyor" diyen Albares, İspanya'nın UNRWA'ya (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) katkısını önemli ölçüde artırdığını, ülkesinin Eylül 2025'te aldığı bazı tedbirlerin de başka ülkeler tarafından uygulanmaya başlandığını kaydetti.

Filistin yönetiminin mali açıdan desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Albares, İspanya'nın bu amaçla oluşturulan acil katkı girişiminde yer aldığını anlattı. Gazze'nin yeniden inşasının yalnızca insani değil, bölgesel istikrar açısından da gerekli olduğunun altını çizen Bakan, sürecin Filistinliler öncülüğünde yürütülmesi ve Gazze'nin Batı Şeria ile Doğu Kudüs'le birlikte Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

BATI ŞERİA'DA İLHAK UYARISI

Konferansın en dikkat çeken bölümünde Albares, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetindeki artışın ve yerleşimlerin genişletilmesinin iki devletli çözüm çabalarını tehlikeye attığını söyledi. İspanyol Bakan şöyle devam etti:"Batı Şeria'da cezasız kalan ve dizginlenmeyen yerleşimci şiddetinin tırmanması, İsrail'in hızlandırılmış yerleşim genişletme politikası, barışı sağlamaya yönelik tüm çabalarımızı, 2803 sayılı kararın uygulanmasını ve kapsamlı, sürdürülebilir ve kalıcı bir barışa ulaşma ihtimalini tehdit ediyor. İspanya, Batı Şeria'nın İsrail tarafından herhangi bir şekilde ilhak edilmesini kabul etmeyecek ve iki devletli çözümü engelleyen aktörlerin hesap vermesi için baskı yapmayı sürdürecek."

Albares ayrıca "AB'nin sesi bütün bu ihlallere karşı yüksek ve net şekilde duyulmalıdır" dedi. AB üyesi 27 ülkenin uluslararası hukuk ve ortak ilkeler temelinde asgari bir ortak tutum oluşturamadığını hatırlatan Bakan, bunun Birliğin güvenilirliği açısından sorun yarattığını belirterek şunları söyledi: "Avrupa insan haklarından sıkça söz ediyor, ancak güvenilirliğimiz, dünyanın her yerinde, Filistin'de ve Orta Doğu'da tutarlı ve uyumlu davranmamıza bağlıdır."

İsrail-Filistin meselesinin onlarca yıldır çözülmek yerine yönetildiğini söyleyen Albares, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güvenlik, egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkını ele alan siyasi bir proje olmadan kalıcı bir ateşkesin sağlanamayacağını ifade etti.

"İspanya, çatışmayı kesin olarak çözmek amacıyla uluslararası konferans düzenlenmesi çağrısına öncülük etti ve bunu mümkün olan tek yolla, uluslararası uzlaşı oluşturarak yaptı" diyen Bakan, Madrid yönetiminin Arap ve Avrupalı ortaklarla yakın koordinasyon yürüttüğünü aktararak ülkesinin 2024'te Filistin devletini tanıdığını hatırlattı. Albares, bu adımların iki devletli çözümün uygulanması konusunda giderek genişleyen uluslararası uzlaşmayı yansıttığını belirterek, diğer ülkelerin de bu çoğunluğa katılmasını beklediklerini söyledi.

Filistin yönetiminin barış sürecindeki temel muhatap olduğunu vurgulayan Albares, "Gazze'deki krize ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaya kalıcı bir çözüm bulmaya yönelik her girişim, alınacak kararlarda Filistinlilerin söz sahipliği garanti altına alınmazsa başarısız olacaktır" dedi. Bakan sözlerini şöyle sürdürdü: "İspanya, tanıma kararının yanı sıra Filistin yönetiminin yaşayabilirliğini güvence altına alma konusundaki taahhüdünü artırdı ve bu nedenle İspanya, Filistin yönetiminin tüm geçiş mekanizmalarında yer almasını güvence altına almak için çalışıyor."

İRAN, KÖRFEZ VE YEMEN DE GÜNDEMDE

Orta Doğu'daki krizin yalnızca Filistin meselesiyle sınırlı olmadığını kaydeden Albares, İran, Körfez ülkeleri ve Yemen'deki gelişmelerin de kapsamlı bir bölgesel yaklaşımla ele alınması gerektiğini söyledi. Bakan bu konuda şu ifadeleri kullandı: "AB, İran rejiminin uyguladığı ağır baskıyı kınamak konusunda net olmalı. Sesimiz ayrıca bölgesel ortaklarımıza, özellikle Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine yönelik saldırıları en güçlü şekilde kınamalıdır."

"İspanya, gerilimin düşürülmesi ve müzakere edilmiş bir çözüm için çağrıda bulunmayı sürdürecek" diyen Albares, bu başlıkta İspanya'nın tutumunu bir kez daha ortaya koydu.

LÜBNAN VE SURİYE DEĞERLENDİRMESİ

Lübnan'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgulayan Albares, güney Lübnan'da can kayıplarına ve yıkıma yol açan gelişmelerin sona ermesi gerektiğini söyledi. "Lübnan hükümetinin silah tekeline yeniden sahip olması ve ülke topraklarının tamamında devlet kontrolünü sağlaması yönündeki karar, Avrupa tarafından güçlü şekilde desteklenmelidir" diyen Bakan, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görevinin sona ermesinin ardından kurulabilecek yeni yapıya da değindi: "Avrupa, hem İsrail halkının güvenliğini hem de Lübnan hükümetinin kendi toprakları üzerindeki egemenliğini güvence altına alacak gelecekteki misyonda yer almalıdır."

"İspanya bu vizyonu desteklemeye devam edecek" diyen Albares, Lübnan'da devlet kurumlarının güçlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan, ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı: "İspanya, barışçıl ve kapsayıcı siyasi geçiş yoluyla istikrar çabalarına katkı sağlamaya hazır." İsrail güçlerinin işgal altındaki Golan Tepeleri'nden çekilmesi çağrısını yineleyen Albares, yaptırımlardaki kısmi gevşemenin Suriye'nin yeniden inşası açısından bir fırsat sunduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "ABD ve AB'nin yaptırımları kısmen kaldırması, bölge ülkelerinin desteğiyle ülkenin ekonomik olarak yeniden inşası için fırsat sunuyor."