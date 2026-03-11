İspanya’dan İsrail’e diplomatik rest: Büyükelçi geri çağrıldı

İspanya hükümeti, İsrail Büyükelçisi Ana María Salomón Pérez’i görevden alarak resmen Madrid’e geri çağırdı, Resmi Gazete’de (BOE) yayımlanan kararnameyle kesinleşen adım, Dışişleri Bakanı José Manuel Albares’in önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nda kararlaştırıldı ve Kral VI. Felipe tarafından imzalandı. Bu karar, Madrid’in Tel Aviv yönetimiyle diplomatik bağlarını koparma aşamasına getiren açık bir rest olarak kayıtlara geçti.

Kararnamede büyükelçinin görevden alınması şu ifadelerle kayda geçti: “Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ederek, Doña Ana María Salomón Pérez’in İspanya’nın İsrail Devleti Büyükelçisi görevinden alınmasına karar veriyorum.”

KARAR, BAKANLAR KURULUNDA ALINDI

Resmi kayıtlara göre süreç, Dışişleri Bakanı José Manuel Albares’in önerisiyle başladı. 10 Mart’ta toplanan Bakanlar Kurulu’nun değerlendirmeleri sonucu kesinleşen karar; Kral VI. Felipe ve Bakan Albares’in imzalarıyla resmen yürürlüğe girdi.