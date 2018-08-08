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İspanyol savaş uçağı yanlışlıkla Estonya'da füze fırlattı

Estonya'da gerçekleştirdiği NATO eğitim tatbikatı sırasında bir İspanyol savaş uçağı yanlışlıkla füze fırlattı. Kaza sonucu yaralı ya da ölü olmadığı açıklandı.

İspanyol savaş uçağı yanlışlıkla Estonya'da füze fırlattı

Estonya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, NATO Baltık Hava Devriyesi Misyonu çerçevesinde görevli İspanyol savaş uçağının güney Estonya'da dün öğle saatlerinde yanlışlıkla füze fırlattığı kaydedildi.

Füzenin yaklaşık 10 kilogram patlayıcı taşıdığı, Estonya güvenlik güçlerinin füzenin kalıntılarını aramaya devam ettiği belirtildi.

Estonya Başbakanı Juri Ratas, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak kaza sonucu yaralı ya da ölü olmadığını, kazadan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Diğer yandan İspanya Savunma Bakanlığı da kazanın nedenini araştırmak için soruşturma başlattığını duyurdu.

Tatbikata iki İspanyol ve iki Fransız savaş uçağının katıldığı bildirildi.

Etiketler; #estonya #nato #İspanya
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