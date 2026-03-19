İspanyol vekilden "savaşa hayır" isyanı: "ABD ve İsrail insanlığa en büyük tehdit, NATO'dan derhal ayrılmalıyız"

İspanyol Milletvekili Ione Belarra, ABD ve İsrail'i "insanlığın güvenliğine yönelik en büyük tehdit" olarak nitelendirerek, Rota ve Morón üslerinin kapatılması, Amerikan ordusunun ülkeden çıkarılması ve NATO'dan ayrılma çağrısında bulundu.

Simge Sarıyar
İspanyol Milletvekili Ione Belarra, Başkan'a hitaben yaptığı konuşmada Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in küresel düzeydeki eylemlerini sert bir dille eleştirdi.

Ülkesindeki Amerikan askeri varlığına ve artan savunma harcamalarına tepki gösteren Belarra, "Savaşa hayır" söyleminin somut adımlarla desteklenmesini isteyerek İspanya'nın NATO'dan çıkması gerektiği yönündeki talebini dile getirdi.

"ABD VE İSRAİL İNSANLIĞIN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK EN BÜYÜK TEHDİTTİR"

Belarra, konuşmasında dünya genelindeki çeşitli bölgeleri sıralayarak ABD ve İsrail'in eylemlerine yönelik tepkisini dile getirerek, "Filistin, Venezuela, Küba, İran, Lübnan, Yemen, Grönland. Sayın Başkan, şu anda ABD ve İsrail insanlığın güvenliğine yönelik en büyük tehdittir. Tüm dünyaya saldırıyorlar. Ve bunu yapabiliyorlar çünkü yapabiliyorlar. Çünkü kimse onları zamanında durdurmadı." ifadelerini kullandı.

Başkan'ın daha önceki sözlerine atıfta bulunan Belarra, savaş karşıtı tutumun eyleme dökülmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Belarra, aksi bir durumda savaşın bir parçası olunacağını vurgulayarak şunları kaydetti: "Pek çok insan sözlerinizden büyük gurur duydu Sayın Başkan. Bugün sizden 'savaşa hayır'ı bir gerçeğe dönüştürmenizi rica ediyorum, çünkü aksi takdirde istesek de istemesek de savaş yapıyor olacağız."

Rota ve Morón üslerinin durumuna değinen Belarra, açıklamalarına şu şekilde devam etti:"Savaşa hayır mı? Bu, Trump'ın yasadışı savaşları için kullanılmaya devam edilebilecek Rota ve Morón üslerini kapatmak anlamına geliyor. Amerikan ordusunu ülkemizden kovmak anlamına geliyor. Savaşa hayır, okullarımızdan, hastanelerimizden gelen parayı Donald Trump'ın emriyle silahlara ve tanklara harcayan o yeniden silahlanmayı tersine çevirmek demektir."

NATO'DAN AYRILMA TALEBİ

Belarra, açıklamalarının sonunda İspanya'nın mevcut ittifak yapıları içerisindeki konumunu sorgulayarak NATO'dan ayrılmanın gerekli olduğunu ifade etti. Mevcut durumun İspanya'yı suç ortağı konumuna düşürdüğünü savunan Belarra, "Savaşa hayır, NATO'dan ayrılmak demektir Sayın Başkan, çünkü o suç ittifakının bir parçası olmaya devam ettiğimiz sürece, istesek de istemesek de ABD ve İsrail'in suç ortakları olmaya devam edeceğiz." dedi.

