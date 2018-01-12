İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da çıkan olaylarda aralarında Fetih Hareketi Devrim Konseyi üyesinin de bulunduğu 7 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da çıkan olaylarda aralarında Fetih Hareketi Devrim Konseyi üyesinin de bulunduğu 7 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, askerler, Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinin girişinde "Kudüs" gösterileri sonrası çıkan olaylarda 4 Filistinliyi gözaltına aldı.



Beytüllahim kentinde ise askerlerin gösterilere müdahalesi sırasında Fetih Devrim Konseyi üyesi Hasan Ferac ile 2 genç gözaltına alındı.



ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı, cuma namazının ardından başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında protesto edilmişti.



Askerler gösterilere, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.