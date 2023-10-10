İsrail 704 Filistinliyi Katletti! Filistin'e Saldırılar Devam Ediyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant "İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre davranıyoruz." dedi. İsrail Savunma Bakanının bu sözleri büyük tepki topladı. New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü, Gallant'ın, Filistinlilere yönelik kullandığı sözleri, "savaş suçuna çağrı" olarak değerlendirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler'i, İsrail'in özellikle Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurması için müdahale etmeye çağırdı.

İsrail savaş uçakları, dün gece Gazze'ye 200'den fazla saldırı düzenledi. İsrail Batı Şeria'da yaptığı baskınlarda da sivilleri öldürüyor. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704 Filistinliyi katletti.

Lübnan ordusu, İsrail’in ülkenin güneyine dün gerçekleştirdiği saldırıda 1 askerin yaralandığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı, İsrail'e olan savunma desteğini arttırdıklarını ve buna hava savunma sistemleri ve mühimmatların da dahil olduğunu duyurdu. Avrupa Birliği ise Filisten'e 691 milyon avroluk yardımı durdurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Gazze'de ayrım gözetmeksin sivillerin yaşadığı binaların bombalandığını belirterek, İsrail'i Filistin halkına karşı "soykırım" yapmakla suçladı.