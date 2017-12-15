Cuma namazı sonrası Filistinliler eylem için sokağa çıktı. Ramallah'taki eylemde bir Filistinli İsrail askerleri tarafından vuruldu. O sırada kameralar kayıttaydı ve yaşananlar saniye saniye kaydedildi

İsrail askeri Filistinli bir kişiyi gazetecilerin gözü önünde vurdu.



Görüntüler Ramallah'tan. Cuma namazından çıkan Filistinliler Kudüs işgalini protesto etmek için toplandı. İsrail askerleri eyleme müdahale etti.



Müdahale sırasında bir İsrail askeri silahını Filistinliye doğrulttu. Elinde silah olmayan Filistinli İsrail askeri tarafından vuruldu.



Vurulan Filistinli bir anda yere yığıldı. Olay yerine ambulans geldi. Ancak İsrail askerleri bu kez ambulansın hastayı götürmesine izin vermedi.



İsrail askerleri vurulan askeri almak isterken protestocular yaralıyı teslim etmemekte direndi. Olaylar büyüdü.



Mescid-i Aksa'da da eylem vardı. Namazının ardından Filistin, Malezya, Cezayir ve Türkiye bayrakları açan Filistinliler, şehrin Şam Kapısı’na doğru yürüyüşe geçti.



Kudüs sokaklarına ve giriş kapısına demir barikatlar kuran İsrail polisi, kalabalığın Şam Kapısı'na ulaşmasına izin vermedi. Göstericileri bölerek dağıtmaya çalışan polis, bazı kişilerin gözlerine biber gazlı sprey sıkarak göz altına almaya çalıştı. Şam Kapısı'nda toplanmayı başaran Filistinlileri ise polis zor kullanarak dağıttı.



Konya'da da cuma namazı sonrası miting yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da mitinge görüntü ile bağlandı. Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi ile Filistinlilere önemli bir mesaj verildiğini söyledi.



ulusal.com.tr