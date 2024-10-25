İsrail askeri itiraf etti: "Siviller canlı kalkan olarak kullanıldı"

Soykırımcı İsrail askerleri, Gazze'deki birliklerinin güvenliğini sağlamak için Filistinlileri, potansiyel olarak tuzaklı evlere ve tünellere girmeye zorladı. Bu uygulamayı doğrulayan bir İsrail askeri bu yöntemlerin sıkça kullanıldığını söyledi.

Mert Sagit Mert Sagit
İsrail askeri itiraf etti: "Siviller canlı kalkan olarak kullanıldı"
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Bir asker, birimlerinin 2 Filistinli tutukluyu canlı kalkan olarak kullanmak amacıyla yakaladığını belirtti.

"Onlara, bizim önümüzde binaya girmelerini söyledik. Eğer tuzak varsa, patlayan onlar olacak, biz değil" dedi.

Bu uygulama İsrail askeri içinde yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Tanıkların ifadeleri,  Gazze Şehri, Han Yunus ve Refah gibi bölgelerde yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

İstihbarat subayı emir verdi

Asker, başlangıçta birimlerinin şüpheli binalara girmeden önce standart prosedürler uyguladığını, köpek gönderildiğini veya bir tank mermisiyle binanın yanına delik açıldığını açıkladı.

Ancak bu yılın bahar aylarında, bir istihbarat subayının 2 Filistinli tutuklu ile birlikte geldiklerini ve onları insan kalkanı olarak kullanmalarını emrettiğini söyledi.

Uluslararası hukuka göre yasak

Uluslararası hukuk, sivillerin askeri faaliyetlere kalkan olarak kullanılmasını veya zorla askeri operasyonlara katılmalarını yasaklıyor.

Askerin ifadeleri, Gazze'de tutuklu bulunan Filistinlilerin, askeri operasyonların bir parçası olarak potansiyel tehlikelerle dolu alanlara girmeye zorlandığını gösteriyor.

Filistinli eski tutuklular, askeri birlikler tarafından yakalanıp, kendilerinin tehlikeli yerlere girmeleri için zorlandıklarını belirtiyor.

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Kaynak: TRT Haber

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