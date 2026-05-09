İsrail askeri kaçamadı: Hizbullah İHA’sı Merkava tankını böyle vurdu
Hizbullah, Lübnan’ın Tyre bölgesinde İsrail ordusuna ait bir Merkava tankına düzenlenen İHA saldırısının görüntülerini yayımladı. Görüntülerde tankın hedef alındığı ve bir İsrail askerinin araçtan çıkarak kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.
Hizbullah, İsrail ordusuna ait bir Merkava tankına yönelik düzenlenen insansız hava aracı saldırısının görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.
Yayımlanan görüntüler, Lübnan’ın Tyre bölgesinde İsrail sınırına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Alma eş-Şaab köyü yakınlarında kaydedi.
İSRAİL BÖLGEDE YENİ MEVZİ KURMUŞTU
Hizbullah açıklamasına göre saldırı, İsrail ordusunun bölgede yeni kurduğu askeri mevziye düzenlendi.
Paylaşılan görüntülerde İsrail ordusuna ait Merkava tankının İHA ile hedef alındığı anlar yer aldı.
İSRAİL ASKERİNİN KAÇTIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Videoda ayrıca tankın içinde bulunan bir İsrail askerinin saldırı sırasında kaçmaya çalıştığı görüldü.
İsrail ile Lübnan arasında yürürlükte bulunan ateşkese rağmen sınır hattındaki gerilim sürüyor.
🔴 Hizbullah, İsrail ordusuna ait bir tankın İHA ile vurulduğu görüntüleri paylaştı.— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 9, 2026
Kaynak: İhlas Haber Ajansı