İsrail askeri kaçamadı: Hizbullah İHA’sı Merkava tankını böyle vurdu

Hizbullah, Lübnan’ın Tyre bölgesinde İsrail ordusuna ait bir Merkava tankına düzenlenen İHA saldırısının görüntülerini yayımladı. Görüntülerde tankın hedef alındığı ve bir İsrail askerinin araçtan çıkarak kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İsrail askeri kaçamadı: Hizbullah İHA’sı Merkava tankını böyle vurdu
Yayınlanma: Güncellenme:

Hizbullah, İsrail ordusuna ait bir Merkava tankına yönelik düzenlenen insansız hava aracı saldırısının görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Yayımlanan görüntüler, Lübnan’ın Tyre bölgesinde İsrail sınırına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Alma eş-Şaab köyü yakınlarında kaydedi.

İSRAİL BÖLGEDE YENİ MEVZİ KURMUŞTU

Hizbullah açıklamasına göre saldırı, İsrail ordusunun bölgede yeni kurduğu askeri mevziye düzenlendi.

Paylaşılan görüntülerde İsrail ordusuna ait Merkava tankının İHA ile hedef alındığı anlar yer aldı.

İSRAİL ASKERİNİN KAÇTIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Videoda ayrıca tankın içinde bulunan bir İsrail askerinin saldırı sırasında kaçmaya çalıştığı görüldü.

İsrail ile Lübnan arasında yürürlükte bulunan ateşkese rağmen sınır hattındaki gerilim sürüyor. 

13 yaşındaki çocuğa istismar: Sosyal medya ağı deşifre oldu... 10'u çocuk 33 kişi tutuklandı13 yaşındaki çocuğa istismar: Sosyal medya ağı deşifre oldu... 10'u çocuk 33 kişi tutuklandıGündem
İstanbul’da 48 saatte ikinci metrobüs yangını: Seferlerde aksama yaşanıyorİstanbul’da 48 saatte ikinci metrobüs yangını: Seferlerde aksama yaşanıyorGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

israil hizbullah
Günün Manşetleri
Hizbullah İHA’sı Merkava tankını böyle vurdu
10'u çocuk 33 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Bakan Ersoy, Mersin Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuştu
Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklama geldi
Diyarbakır ve Mersin'de narkotik operasyonu
İçişleri Bakanı Çiftçi, canlı yayında soruları yanıtladı
Bu ilçelerde yollar trafiğe kapatılıyor
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Çok Okunanlar
150 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 150 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'e bu hafta neler geliyor?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Hafta sonu planı olanlar dikkat!