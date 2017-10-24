İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 19 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 19 Filistinli gözaltına alındı.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.



İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.