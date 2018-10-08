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İsrail askerleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 19 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği ifade edildi. 

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kudüs #israil #Batı Şeria #filistin
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