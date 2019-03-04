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İsrail askerleri 2 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da otomobille saldırı düzenledikleri iddiasıyla 2 Filistinliyi şehit etti, birini yaraladı. İsrail güvenlik güçleri, olay sonrası bölgede güvenlik önlemlerini arttırdı

İsrail askerleri 2 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail askerlerine kasıtlı olarak araçla çarptıkları iddiasıyla 2 Filistinliyi şehit etti, birini yaraladı.

İsrail güvenlik güçleri, olay sonrası bölgede önlem aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Filistinlilerin İsrail askerlerine kasıtlı olarak araçla çarptığı iddia edildi. İsrail askerlerinin durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre olay öncesinde Filistinliler ve İsrail askerleri arasında gerilim yaşandı. Askerler Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandı.

Etiketler; #israil #filistin #Batı Şeria
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